Начало курортного сезона 2022 в Болгарии могло быть сорвано, так как отели Солнечного берега заполонили украинские беженцы. Им были предоставлены номера, но на их места уже есть брони туристов. Отельеры отправляли запросы властям с вопросами о сроках выселения украинцев, но ответов не было.
Однако в субботу, 28 мая, началось переселение беженцев. Первые 80 человек доставлены на базу отдыха в город на юго-востоке страны Приморско. Болгарское национальное радио сообщает, что эвакуацию проводит государственное агентство по делам беженцев. Первой партией отправлены пожилые граждане и женщины с детьми.
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