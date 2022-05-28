Власти Болгарии переводят беженцев с Украины из отелей на специальные базы

Начало курортного сезона 2022 в Болгарии могло быть сорвано, так как отели Солнечного берега заполонили украинские беженцы. Им были предоставлены номера, но на их места уже есть брони туристов. Отельеры отправляли запросы властям с вопросами о сроках выселения украинцев, но ответов не было.

Однако в субботу, 28 мая, началось переселение беженцев. Первые 80 человек доставлены на базу отдыха в город на юго-востоке страны Приморско. Болгарское национальное радио сообщает, что эвакуацию проводит государственное агентство по делам беженцев. Первой партией отправлены пожилые граждане и женщины с детьми.