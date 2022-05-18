Отельер: наплыв беженцев из Украины угрожает туристическому сезону в Болгарии

Курорты Болгарии готовы к принятию туристов, но отельеры обеспокоены тем, что туристический сезон 2022 может быть сорван из-за украинских беженцев, которые располагаются в номерах гостиниц. Когда и куда их направят власти — неизвестно.

Планировать начало курортного сезона стало невозможно. Изначально была договорённость о пребывании беженцев в отелях до конца мая. Затем переселенцев должны перевести в государственные лагеря для беженцев, но власти никак не комментируют ситуацию и не дают ответы владельцам гостиниц.

"Это оказывает большое давление как на владельцев отелей, так и на самих беженцев. Мы писали письма и просили ответить на волнующие нас вопросы, чтобы иметь возможность планировать", — цитирует отельера Радостина Дачева "ИноСми".

Владелец рассказывает, что в его гостинице находится на данным момент порядка 350 украинцев. В некоторых отелях значатся брони для туристов с середины мая, но размещать их просто некуда — на Черноморском побережье начинается хаос.