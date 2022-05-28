Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Сумах

Боевики Украины готовят провокацию с применением отравляющих веществ. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, они преследуют цель обвинить в ней Вооруженные силы России.

Такая информация была получена от пленных украинских военнослужащих. Неонацисты планируют обстрелять приграничную российскую территорию из жилого района Сум, спровоцировав военных России на ответный удар, после чего боевики хотят взорвать ёмкости с химически опасными веществами.

Чтобы провести фото- и видеосъёмки в Сумах уже находятся журналисты иностранных информагентств. Мизинцев отметил, что готовящиеся фейки в ближайшее время Украина планирует широко распространить через СМИ, а также в интернете.

Напомним, военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что провокация ВСУ в Мариуполе могла привести к радиоактивному заражению территорий. "Грязные бомбы", которые военные ВСУ заложили в одной из больниц Мариуполя, могли бы навредить десяткам людей.