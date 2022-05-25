Баранец: провокация ВСУ в Мариуполе могла привести к радиоактивному заражению

Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что провокация ВСУ в Мариуполе могла привести к радиоактивному заражению территорий.

"Грязные бомбы", которые военные ВСУ заложили в одной из больниц Мариуполя, могли бы навредить десяткам людей, а также привести к радиоактивному заражению территории. Главная опасность таких бомб — радиоактивное вещество кобальт-60.

Баранец заявил, что он разговаривал с экспертами, которые работают с подобными устройствами, и они рассказали, что кобальт вредит прежде всего дыхательным органам, глазам, а впоследствии может привести к тяжёлому отравлению и неизлечимой болезни. Эксперт отметил, что данная провокация ВСУ в очередной раз подтверждает, что бойцы Незалежной стараются "гадить и вредить любыми способами".

"Не каждый украинский солдат и не каждый украинский офицер знает, что в этом устройстве заложены кобальтовые элементы. Следовательно, среди консультантов были знающие люди. Я думаю, это были либо украинские медики, либо иностранные консультанты, представляющие ту страну, где был сделан этот аппарат", — подытожил Баранец в беседе с "Life".