Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооружённые силы Украины нанесли удар из РСЗО "Ураган" по пригороду Херсона.
Отмечается, что снаряд попал в жилой дом, один человек погиб, двое ранены.
К слову, в целях безопасности закрыты границы Херсонской области с регионами, подконтрольными Украине.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что украинские силовики могут применить против российских войск американские РСЗО на Херсонском направлении после того, как ВСУ потерпят поражение в Донбассе.
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Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.