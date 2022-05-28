ВСУ нанесли удар по пригороду Херсона: один человек погиб, двое ранены

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооружённые силы Украины нанесли удар из РСЗО "Ураган" по пригороду Херсона.

Отмечается, что снаряд попал в жилой дом, один человек погиб, двое ранены.

К слову, в целях безопасности закрыты границы Херсонской области с регионами, подконтрольными Украине.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что украинские силовики могут применить против российских войск американские РСЗО на Херсонском направлении после того, как ВСУ потерпят поражение в Донбассе.