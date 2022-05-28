Власти Вануату приняли чрезвычайную резолюцию из-за угрозы существованию острова

Парламент Вануату принял резолюцию о чрезвычайной климатической ситуации в стране, сообщает Radio New Zealand. Власти острова опасаются полного затопления из-за действий крупных корпораций, которые приводят к глобальному потеплению.

"Существует чрезвычайная климатическая ситуация, которая ставит под угрозу существование людей и природы Вануату", — говорится в резолюции.

Парламент республики уверен, что потепление угрожает будущему существованию острова. При этом премьер-министр Вануату Боб Ломан считает, что негативные климатические изменения вызваны работой различных корпораций, которые ставят прибыль превыше всего.

"Корпорации и правительства богатых стран продолжат ценить свою прибыль больше, чем жизни людей и благополучие планеты", - приводит его слова радиостанция.

Согласно прогнозам учёных, к 2030 году средняя температура в районе Вануату будет ежегодно повышаться на один градус, что приведёт к повышению уровня моря на 18 см. В таких условиях все территория острова будет затоплена до конца века, подсчитали специалисты.