Парламент Вануату принял резолюцию о чрезвычайной климатической ситуации в стране, сообщает Radio New Zealand. Власти острова опасаются полного затопления из-за действий крупных корпораций, которые приводят к глобальному потеплению.
"Существует чрезвычайная климатическая ситуация, которая ставит под угрозу существование людей и природы Вануату", — говорится в резолюции.
Парламент республики уверен, что потепление угрожает будущему существованию острова. При этом премьер-министр Вануату Боб Ломан считает, что негативные климатические изменения вызваны работой различных корпораций, которые ставят прибыль превыше всего.
"Корпорации и правительства богатых стран продолжат ценить свою прибыль больше, чем жизни людей и благополучие планеты", - приводит его слова радиостанция.
Согласно прогнозам учёных, к 2030 году средняя температура в районе Вануату будет ежегодно повышаться на один градус, что приведёт к повышению уровня моря на 18 см. В таких условиях все территория острова будет затоплена до конца века, подсчитали специалисты.
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