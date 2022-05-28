EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Германист назвал обвинения Мельника в адрес Шольца "верхом наглости и цинизма"

Мир

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова, германист Александр Камкин прокомментировал Pravda.Ru обвинения украинского посла Андрея Мельника в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца в отсутствии мужества и лидерства.

Германист назвал обвинения Мельника в адрес Шольца "верхом наглости и цинизма"

"Заявления украинского посла являют собой верх наглости и цинизма. Это не слова дипломата, это слова политического тролля в большей степени. И продиктованы они своей ролью, которая Мельнику отведена во всём этом спектакле. Шольц действительно пытается сохранять какие-то остатки самообладания и здравомыслия в этой ситуации", — сказал Камкин.

Он усомнился, что Украине удастся вступить в Европейский союз, поскольку даже Турция пытается это сделать на протяжении 30 лет, а она значительно больше подходит на роль члена ЕС, чем Незалежная.

"Конечно, Украине в её нынешнем виде никакое членство в Евросоюзе не светит. Поэтому можно кратко сказать, что заявление подобного рода со стороны украинского посла — это не более чем провокация и политический троллинг", — подчеркнул собеседник издания.

В пятницу, 27 мая украинский посол в Германии Андрей Мельник упрекнул канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что он не предоставил Украине обнадёживающих сигналов о вступлении страны в Евросоюз, а также не анонсировал новые мер по военной помощи Киеву.

"Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства", — предположил Мельник.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы турция украина германия олаф шольц
Sberbank
Новости
Астролог Вудс: "Эти выходные будут непростыми для знаков зодиака из-за Венеры"
Диетолог заявил об отсутствии вреда здоровью при повторном заваривании чая
Германист назвал обвинения Мельника в адрес Шольца "верхом наглости и цинизма"
Армии России осталось взять Северодонецк для полного освобождения ЛНР
Президент Никарагуа: США переживают "момент шизофрении"
Канцлер Австрии Нехаммер: "Гаазпром" рискует потерять газохранилище в Хайдахе
Армия России применила под Харьковом новую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка"
WSJ: США передадут Украине РСЗО в ближайшие недели
В Британии опасаются "ударов" России по базам в Польше из-за помощи Киеву
Янукович предупредил Киев: Украина рискует потерять свою государственность
Популярное
Силовые структуры
Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе

Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.

Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе
Удары российской ТОС-1А "Солнцепёк" ломают психику у украинских военных
Силовые структуры
Удары российской ТОС-1А "Солнцепёк" ломают психику у украинских военных
Мир. Новости мира
Newsweek: после заявлений США Россия загружает ракеты "Калибр" на подлодки ЧФ РФ
Мир. Новости мира
Reuters: США предупредили Киев, что обстрелы территории РФ чреваты эскалацией
Людмила Черткова Украинцы не верят Арестовичу: "Лёха, что ты несёшь?" Людмила Черткова Любовь Степушова Венгрия ответит Украине в случае перекрытия нефтепровода "Дружба" Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Силовые структуры
Украинских пленных удивила доброта военных армии России
Силовые структуры
Угрожавший матери и дочерям Кадырова "азовец"* Касаткин доставлен в Чечню
Спокойствие Путина пугает уставший от Украины Запад
Мир. Новости мира
Спокойствие Путина пугает уставший от Украины Запад
Последние материалы
Диетолог заявил об отсутствии вреда здоровью при повторном заваривании чая
Политолог: "Швеция и Финляндия — не активные игроки для НАТО, а жертвы конфликта глобалистов в США"
Германист назвал обвинения Мельника в адрес Шольца "верхом наглости и цинизма"
Армии России осталось взять Северодонецк для полного освобождения ЛНР
Президент Никарагуа: США переживают "момент шизофрении"
Канцлер Австрии Нехаммер: "Гаазпром" рискует потерять газохранилище в Хайдахе
Армия России применила под Харьковом новую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка"
WSJ: США передадут Украине РСЗО в ближайшие недели
В Британии опасаются "ударов" России по базам в Польше из-за помощи Киеву
Янукович предупредил Киев: Украина рискует потерять свою государственность
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников