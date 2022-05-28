Германист назвал обвинения Мельника в адрес Шольца "верхом наглости и цинизма"

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова, германист Александр Камкин прокомментировал Pravda.Ru обвинения украинского посла Андрея Мельника в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца в отсутствии мужества и лидерства.

"Заявления украинского посла являют собой верх наглости и цинизма. Это не слова дипломата, это слова политического тролля в большей степени. И продиктованы они своей ролью, которая Мельнику отведена во всём этом спектакле. Шольц действительно пытается сохранять какие-то остатки самообладания и здравомыслия в этой ситуации", — сказал Камкин.

Он усомнился, что Украине удастся вступить в Европейский союз, поскольку даже Турция пытается это сделать на протяжении 30 лет, а она значительно больше подходит на роль члена ЕС, чем Незалежная.

"Конечно, Украине в её нынешнем виде никакое членство в Евросоюзе не светит. Поэтому можно кратко сказать, что заявление подобного рода со стороны украинского посла — это не более чем провокация и политический троллинг", — подчеркнул собеседник издания.

В пятницу, 27 мая украинский посол в Германии Андрей Мельник упрекнул канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что он не предоставил Украине обнадёживающих сигналов о вступлении страны в Евросоюз, а также не анонсировал новые мер по военной помощи Киеву.

"Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства", — предположил Мельник.