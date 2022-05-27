Посол Украины Мельник: канцлеру ФРГ Шольцу не хватает мужества и лидерства

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не хватает мужества и лидерских качеств. Такое мнение выразил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, во время Всемирного экономического форума, который проходил в Давосе с 22 по 26 мая, Шольц не дал обнадёживающих сигналов по вхождению Украины в состав Европейского союза. Кроме того, Мельник подчеркнул: канцлер ФРГ не перечислил новые меры поддержки Киева.

"Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства", — приводит комментарий украинского посла немецкое издание Bild.

Мельник также отметил, что в сфере боевой помощи Берлин "подводит" Украину. Он убеждён: Германия могла бы намного быстрее поставлять тяжёлое вооружение Киеву.

Ранее украинский дипломат, комментируя отказ Шольца от поездки в Киев, назвал его "обиженной ливерной колбасой". Посол уже неоднократно выступал с критикой канцлера ФРГ за задержки с поставками техники для ВСУ.