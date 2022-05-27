Вирусолог Альтштейн усомнился в происхождении оспы обезьян в лабораториях США

Российский вирусолог Анатолий Альтштейн разговоре с Pravda. Ru оценил гипотезу о том, что оспа обезьян могла стать продуктом разработки биолаборатории США, расположенной в Нигерии.

Альтштейн напомнил, что вирус оспы обезьян намного старше, чем американские биологические лаборатории, и давно знаком специалистам-биологам. По словам эксперта, этот вирус был обнаружен в 1958 году.

"Этот вирус вообще-то эндемичен в Юго-Западной и Центральной Африке, встречается у животных и может передаваться к человеку. Но при передаче к человеку болезнь довольно серьезная. Когда это дальше идет от человека к человеку, быстро ослабевает. Никаких признаков рукотворного происхождения этого вируса у нас сейчас нет, не существует или только если что-то выдумывают", — отреагировал Альтштейн на теории об искусственном происхождении возбудителя оспы обезьян.

Ранее начальник войск радиационной, биологической и химической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в Нигерии, где впервые была зафиксирована вспышка оспы обезьян, были обнаружены биолаборатории США.

На фоне этого заявления в соцсетях начало распространяться мнение о том, что вирус оспы обезьян может иметь искусственное происхождение.