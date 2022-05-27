Эксперт Линин: появились сомнения в способности США контролировать Зеленского

Военный эксперт Евгений Линин заявил, что у него появились сомнения в способности США контролировать Зеленского.

США обеспокоены тем, что Украина может ударить по территории РФ оружием, которое они передают Киеву. Ранее сообщалось, что между представителями Киева и Вашингтона якобы прошли закрытые переговоры, на которых обсуждали данный вопрос.

Линин предположил, что Запад в скором времени будет вынужден сдерживать Украину. Эксперт отметил, что Незалежная ждёт от США поставок комплексов MLRS, которые являются аналогом российских "Искандеров-М" с дальностью до 500 километров. США не готовы к тому, чтобы их оружием били по территории РФ, потому что это может привести к ответу России и к краху всей американской модели доминирования.

"В планы США совершенно не входят ракетные удары по собственной территории или по союзникам. Планы Вашингтона банальны и прагматичны — капитализм требует расширения рынка. Собственно, чем они сейчас и озадачены. Война за рынки сбыта", — заявил Линин в интервью "МК".

Эксперт заявил, что поведение Зеленского становится опасным для западных кураторов. По словам Линина, Зеленский — актёр, который действует сиюминутно и не умеет просчитывать стратегические шаги. Ситуация на фронтах меняется, но, по мнению Линина, Зеленский этого не осознаёт и продолжает думать, что, получив американское оружие, ВСУ смогут пойти в наступление.

Линин заявляет, что на Западе думали, что они смогут контролировать действия Зеленского, но он позиционирует себя как самостоятельного игрока.

"Решение ударить по территории России принято не Вашингтоном. Это инициатива Киева", — уверен Линин.

Эксперт уверен, что агрессивная риторика Зеленского начала нервировать многих западных лидеров.

"Отказаться от поставок вооружения США уже не могут, но они могут временно затягивать сроки исполнения. А, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное", — подытожил Линин.