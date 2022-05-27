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Автор Екатерина Широкова

MintPress News: Пентагон слабеет из-за массового отказа американцев служить

Мир

Серьёзной проблемой для реализации военных планов Пентагона США стали массовые отказы американцев поступать в ведомство на службу, заявил журналист Крис Хеджес. По его словам, согласно статистике, всего семь процентов населения страны имеют "армейский" опыт.

MintPress News: Пентагон слабеет из-за массового отказа американцев служить

Как подчеркнул журналист, это создаёт серьёзные проблемы для исполнения военных программ и реализации поставленных задач перед ведомством.

"Крошечный процент желающих служить в американской армии является тщательно скрываемой "ахиллесовой пятой" наших милитаристов", — написал Хедженс в колонке для MintPress News.

По словам журналиста, правительство США предпринимает попытки увеличить количество "желающих" служить, однако ни преференции для военных, ни льготные программы не дают нужного эффекта.

"Увеличение численности войск любыми путями всё равно не смогло привести к победам в войнах в Ираке и Афганистане", — резюмировал обозреватель.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша пентагон
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