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Автор Денис Постольский

Украина с 2014 года развёртывала в приграничных районах войсковые формирования

Мир

Украина с 2014 года развёртывала в приграничных с Россией районах войсковые формирования при поддержке западных партнеров, сообщает "Российская газета" со ссылкой на первого заместителя директора — руководителя Пограничной службы ФСБ РФ генерала армии Владимира Кулишова.

Украина с 2014 года развёртывала в приграничных районах войсковые формирования

По его словам, приготовления велись в интенсивном режиме. При этом, данные мероприятия проводились на фоне активной антироссийской пропаганды.

"За этот период российскими пограничниками во взаимодействии с территориальными органами безопасности, подразделениями Вооруженных Сил и Росгвардии пресечено более 120 провокаций в отношении граждан Российской Федерации, а также судов и иных российских субъектов экономической деятельности в акваториях Черного и Азовского морей", — отметил Кулишов.

Бывший генерал североатдантического Альянса НАТО Константинос Лукопулос отвел Армии РФ девять месяцев на победу на Украине. Поставки оружия киевскому режиму западными странами только осложняют ситуацию, считает военный. Большая часть вооружений не добирается до Украины, а их полная адаптация в ВСУ занимает не менее восьми месяцев.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы фсб украина
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