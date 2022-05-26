Боррель: если в Европе начнётся война, боеприпасов армиям хватит на две недели

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель признался, что боеприпасов европейским армиям хватит только на две недели полноценного военного конфликта.

Евросоюз сможет продержаться немногим более десяти дней, если на европейском континенте разгорится конфликт, похожий на украинский. Армии Старого Света окажутся беззащитными из-за недостатка боеприпасов, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности во время выступления в Центре европейских политических исследований в Брюсселе.

"Не думайте, что мир — это естественный порядок вещей", — напомнил Боррель.

По его словам, европейцы сейчас напоминают страусов: они спрятали голову в песок и не желают признавать возможность внешней опасности.

"Европейские армии не смогут вести войну более двух недель. У них просто закончатся боеприпасы", — пояснил свои опасения дипломат.