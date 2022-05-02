ВВС США: штурмовики A-10 не могут летать из-за нехватки деталей

В Военно-воздушных силах США заявили, что в скором времени не смогут поднять в воздух боевые штурмовики А-10 Thunderbolt II из-за острой нехватки деталей. Как подчеркнули в ВВС, большая часть судов не сможет выполнять поставленные задачи.

Представители ВВС подчеркнули, что командование пытается использовать устаревшие штурмовики, которые ранее решили списать, при этом "опустошая" и не возобновляя воздушный парк.

"Предоставили А-10 ресурсы для продажи, но летали на нём как на прочном флоте, быстро ускоряя упадок", — пишет Defense News.

Самолёты не отправляют на капремонт и эксплуатируют суда "в тени", так как официально, от них должны были избавиться. Как подчёркивает издание, А-10 был сконструирован ещё 1972 году. Штурмовики использовали в Афганистане и на Ближнем Востоке, хотя в ВВС неоднократно предупреждали, что самолёт не выдержит "высококлассных боёв".