В Военно-воздушных силах США заявили, что в скором времени не смогут поднять в воздух боевые штурмовики А-10 Thunderbolt II из-за острой нехватки деталей. Как подчеркнули в ВВС, большая часть судов не сможет выполнять поставленные задачи.
Представители ВВС подчеркнули, что командование пытается использовать устаревшие штурмовики, которые ранее решили списать, при этом "опустошая" и не возобновляя воздушный парк.
"Предоставили А-10 ресурсы для продажи, но летали на нём как на прочном флоте, быстро ускоряя упадок", — пишет Defense News.
Самолёты не отправляют на капремонт и эксплуатируют суда "в тени", так как официально, от них должны были избавиться. Как подчёркивает издание, А-10 был сконструирован ещё 1972 году. Штурмовики использовали в Афганистане и на Ближнем Востоке, хотя в ВВС неоднократно предупреждали, что самолёт не выдержит "высококлассных боёв".
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