В современный мир вернулся риск войны между великими державами, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. По его словам, противостояние между США, Россией и Китаем может затянуться на десятилетия.
"Вы вступаете в мир, в котором после 20 лет борьбы с повстанцами в Афганистане и Ираке снова появилось не только соперничество великих держав, но и риск, хотя я не собираюсь предсказывать, что произойдет, войны между великими державами", — заявил Милли.
Он также отметил "большое значение" "двух великих" держав — России и Китая.
Ранее Милли уже заявлял, что риск международного конфликта с участием великих держав растет. Он отметил военный потенциал Китая и России.
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