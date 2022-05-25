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Автор Денис Постольский

США: противостояние между США, Россией и КНР может затянуться на десятилетия

Мир

В современный мир вернулся риск войны между великими державами, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. По его словам, противостояние между США, Россией и Китаем может затянуться на десятилетия.

"Вы вступаете в мир, в котором после 20 лет борьбы с повстанцами в Афганистане и Ираке снова появилось не только соперничество великих держав, но и риск, хотя я не собираюсь предсказывать, что произойдет, войны между великими державами", — заявил Милли.

Он также отметил "большое значение" "двух великих" держав — России и Китая.

Ранее Милли уже заявлял, что риск международного конфликта с участием великих держав растет. Он отметил военный потенциал Китая и России.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
сша война китай россия
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