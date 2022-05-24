Французский генерал Тринкван: "Россия побеждает в битве за Донбасс"

Россия побеждает в битве на донбасском направлении и в скором времени её армия продвинется вперёд, заявил французский генерал Доминик Тринкван.

"Россия побеждает в битве за Донбасс… И продвижение вперед продолжится, с трудом, медленно, но продолжится", — сообщил Тринкван в эфире радиостанции France Info.

Он напомнил, что России удалось полностью взять под контроль Мариуполь и связать территории Крыма и Донбасса. Азовское море теперь также контролируется русскими, отметил генерал.

По его мнению, украинский кризис затянется, однако уже скоро Вооружённые силы РФ отвоюют Донбасс у Украины.

Военный эксперт добавил, что Россия активно укрепляет позиции по всей южной полосе вокруг Азовского моря.

Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что спецоперация ускорится, когда российская армия разгромит донбасскую группировку Вооружённых сил Украины.