Данильченко: Мелитополь может выполнять оборонные заказы

Предприятия Мелитополя могут выполнять оборонные заказы. Для этого у украинского города есть все необходимые мощности, заявила исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко.

По словам Данильченко, городские предприятия производят:

запчасти на сельхозтехнику и авто,

электрооборудование,

гидравлическое оборудование,

запчасти на ДВС.

Так, по её словам, город в состоянии отрабатывать и заказы по оборонной линии.

"Есть предприятия, которые могут выполнять и оборонные заказы", — пояснила Данильченко в беседе с РИА Новости. — Спектр очень большой… Если взять прайсы крупных промышленных предприятий, а у нас их более десятка, то у каждого предприятия найдётся как минимум от 200 до 1000 наименований производимой продукции".