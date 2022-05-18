Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил приехал в Мелитополь, чтобы помочь интегрировать Запорожскую область в состав России.
Он отметил, что у Запорожья большие перспективы "в дружной российской семье".
"Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции", — сказал Хуснуллин.
Во вторник, 17 мая Вооружённые силы РФ отбили контратаку украинских войск у села Вишнёвое Запорожской области. В результате контратаки были ликвидированы около 100 боевиков и почти 40 единиц военной техники армии Украины, сообщили в Минобороны РФ.
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