Стариков: Запад приготовил для Украины голод

США и Европа уже не скрывают, что Запад приготовил для Украины голод. Они даже подвели под это исторические параллели.

Об этом сообщил член Центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду", писатель-публицист Николай Стариков.

По словам политика, пропаганда западных стран не просто так вытащила из архива такое понятие, как "голодомор": данный термин необходим, чтобы Россию начать обвинять в новом украинском голоде.

Самое мерзкое в данной ситуации, подчёркивает Стариков, что Украина — всего-навсего тренировочный плацдарм, а американцы с западными сателлитами морить голодом собираются весь мир, в интервью "Украине.ру" сказал публицист.

"Пошли цены на продовольствие вверх. Такое впечатление, что продовольствие, зерно — производят только Украина и РФ, больше их нигде нет. Это же глупость. Есть другие производители. Индия попридержала зерно, ввела эмбарго, потому что вы орете каждый день на Западе, что вот-вот будет голод. Любой политик в этой ситуации попридержит продовольствие", — подытожил Стариков.