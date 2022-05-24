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Автор Игорь Рябов

Эксперт Островский: Китай может объединиться с Тайванем по примеру Гонконга

Мир

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о готовности США защищать Тайвань в случае вторжения Китая.

Эксперт Островский: Китай может объединиться с Тайванем по примеру Гонконга

"Особой угрозы нападения Китая на Тайвань я лично не вижу. Просто с учетом ситуации на Украине Байден решил еще больше обострить ситуацию", — заявил Островский.

Он дал краткосрочный прогноз по поводу отношений между Китаем и Тайванем.

"Думаю, что до 2024 года ситуация останется такой, какая сейчас. Если через два года госпожу Цай Инвэнь, представителя Демократической прогрессивной партии, не изберут на следующий срок, то Гоминьдан начнёт постепенно вести переговоры с Китаем об объединении в гонконгском режиме: одна страна — две системы. То есть Китай будет распространять суверенитет на Тайвань, но на Тайване будут сохраняться те законы, которые есть в настоящее время", — отметил собеседник издания.

В понедельник, 23 мая президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон воевать с Китаем за Тайвань. Подобная риторика расходится с недавним сообщением Госдепа о том, что США не будут поддерживать курс Тайваня на независимость и останутся привержены политике единого Китая.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы китай тайвань цай инвэнь
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