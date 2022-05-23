Во время визита в Японию президент США Джо Байден предупредил Китай, что Вашингтон готов помогать Тайваню в случае военного конфликта.
На пресс-конференции в Токио журналист поинтересовался у Байдена, может ли американская администрация показать решимость в "тайваньском вопросе". По мнению корреспондента, дипломатических усилий Белого дома по защите Тайваня недостаточно, но готовность США "расчехлить пушки" вызывает сомнения.
"Да, мы готовы. Мы сделаем это, будьте уверены", — ответил американский президент.
Также глава Белого дома отметил, что его азиатский визит демонстрирует готовность Соединённых Штатов дать отпор России и Китаю по всему земному шару.
Подобная риторика Байдена расходится со словами Госдепа США. Всего несколько дней назад американское внешнеполитическое ведомство заявляло, что не станет поддерживать курс Тайваня на независимость и сохраняет приверженность политике единого Китая.
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