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Автор Елена Федорова

Аналитики прогнозируют падение курса рубля

Мир

В Минэкономразвития сообщили, что в настоящий момент рубль максимально укрепился. Аналитики объяснили, что доллар и евро больше не будут падать, об этом пишет novostivolgograda.ru.

Аналитики прогнозируют падение курса рубля

Предельные показатели курса валют в отношении укрепления рубля уже достигнуты. Специалисты рассказали, что в ближайшее время можно ожидать постепенного роста стоимости иностранной валюты. Импорт и потоки капитала будут адаптироваться к текущим условиям.

Ранее агентство Bloomberg написало о том, что введённые Россией меры по контролю за движением капитала превратили рубль в лучшую мировую валюту этого года. По его данным, национальная валюта РФ опередила в рейтинге бразильский реал. В статье сказано, что рубль укрепил свои позиции после того, как Россия обязала экспортёров продавать иностранную валюту и изменила механизм оплаты за экспорт газа в недружественные страны.

"С начала этого периода курс рубля по отношению к доллару вырос на 11%, это выше показателя в 9%, которого достиг бразильский реал. Рубль стал лидером среди 31-й основной валюты", — подчёркивается в материале.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия доллар
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