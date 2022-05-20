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Автор Елена Былкина

Финансист объяснил, нужно ли покупать доллары: "Курс пробил отметку в 60 руб"

Экономика

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин рассказал, стоит ли сейчас покупать подешевевшие доллары.

Финансист объяснил, нужно ли покупать доллары: "Курс пробил отметку в 60 руб"

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года. Финансист объяснил, опасно ли такое положение дел для российской экономики.

Брагин отметил, что экономика РФ продолжает работать, потому что у неё достаточно ресурсов. Эксперт признал, что укрепление рубля приводит к уменьшению нефтегазовых доходов государственного бюджета.

"Раньше большая часть этих валютных доходов все равно не тратилась, а направлялась в резервы — сейчас же их пополнение временно приостановлено. То есть бюджет теряет не так много — по сравнению с тем, что было раньше", — пояснил специалист в области экономики в интервью Ксении Собчак.

Финансист считает, что крепкий курс рубля полезен, потому что позволяет дешевле импортировать оборудование или комплектующие для производства.

Экономист предостерёг россиян от покупки валюты, так как рубль может со временем укрепиться ещё больше.

"Спешить покупать ее только потому, что курс пробил отметку в 60 руб./$, нет смысла. Если ситуация с экспортом, импортом и потоками капитала не изменится, рубль будет оставаться крепким. Если что-то начнет меняться (например, импорт начнет расти), тогда рост рубля может приостановиться, но купить валюту вы, вероятнее всего, успеете", — сказал Брагин.

Ранее экономист и преподаватель "Высшей школы экономики" Григорий Баженов объяснил, почему покупка валюты сейчас — хорошее решение.

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Автор: Елена Былкина
Темы ксения собчак владимир брагин
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