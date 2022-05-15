Экономист Баженов: "Скоро ожидается ослабление рубля и укрепление доллара"

Экономист и преподаватель "Высшей школы экономики" Григорий Баженов объяснил, почему покупка валюты сейчас — хорошее решение.

Баженов отметил, что покупать доллары сейчас нужно с расчётом на выгоду в перспективе, учитывая, что в моменте рубль может укрепиться.

"Однако вряд ли доллар опустится сильно ниже 60 рублей — для такого курса нужно ужесточить валютный контроль, а Банк России его наоборот ослабляет и в будущем планирует постепенно снять — например, уже сейчас отменена комиссия на покупку безналичного доллара", — отметил экономист в интервью Ксении Собчак.

Он предсказал, что курс доллара снова начнёт набирать обороты.

"Скоро ожидается ослабление рубля и укрепление доллара, поэтому можно перевести часть сбережений, но не стоит бежать и скупать всю валюту", — советует эксперт.

Ранее Григорий Баженов рассказал, угрожает ли России нехватка товаров первой необходимости.