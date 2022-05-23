Канадский военкор CNN и The Guardian Нейл Хауэр заявил, что армия России громит ВС Украины в Лимане.
Хауэр на Донбассе находится уже несколько недель и рассказывает в своих соцсетях о ситуации на месте. Журналист процитировал одного из украинских военных, который недавно вернулся из Лимана.
"Мы не справимся с русской авиацией. Уже было пять авиаударов. Самолеты летели прямо над нами. У нас недостаточно сил, чтобы отразить атаку русских", — признался полицай.
Хауэр написал, что сам наблюдал за залпами реактивной артиллерии РФ по Лиману и был очевидцем уничтожения позиций ВСУ.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.