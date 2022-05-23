Военкор CNN: армия России громит ВС Украины в Лимане

Канадский военкор CNN и The Guardian Нейл Хауэр заявил, что армия России громит ВС Украины в Лимане.

Хауэр на Донбассе находится уже несколько недель и рассказывает в своих соцсетях о ситуации на месте. Журналист процитировал одного из украинских военных, который недавно вернулся из Лимана.

"Мы не справимся с русской авиацией. Уже было пять авиаударов. Самолеты летели прямо над нами. У нас недостаточно сил, чтобы отразить атаку русских", — признался полицай.

Хауэр написал, что сам наблюдал за залпами реактивной артиллерии РФ по Лиману и был очевидцем уничтожения позиций ВСУ.