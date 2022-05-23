ВС РФ и ДНР нанесли удары по целям в оккупированном Артёмовске в ДНР

Союзные войска РФ и ДНР нанесли удары по целям в оккупированном Артёмовске в ДНР.

Операция РФ по демилитаризации и денацификации Украины идёт полным ходом. Очевидцы сообщают, что днём удары были нанесены по оккупированному Артёмовску в Донецкой Народной Республики (ДНР).

Сообщается, что целями ударов стали базы ВСУ и боевиков нацбатов. Союзным войскам РФ и ДНР оказали огневую поддержку артиллерия и авиация по всей линии Донецкого и Луганского фронтов.