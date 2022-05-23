Союзные войска РФ и ДНР нанесли удары по целям в оккупированном Артёмовске в ДНР.
Операция РФ по демилитаризации и денацификации Украины идёт полным ходом. Очевидцы сообщают, что днём удары были нанесены по оккупированному Артёмовску в Донецкой Народной Республики (ДНР).
Сообщается, что целями ударов стали базы ВСУ и боевиков нацбатов. Союзным войскам РФ и ДНР оказали огневую поддержку артиллерия и авиация по всей линии Донецкого и Луганского фронтов.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.