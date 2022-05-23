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Автор Максим Александров

Полковник запаса Ходарёнок: "Военная помощь США Украине — очень хитрая ширма"

Мир

Из почти 40 миллиардов долларов, выделенных США на военную помощь Украине, непосредственно на технику пойдёт меньше четверти всех денег. Это гениально, если учесть, сколько "зелёных" уже было влито безрезультатно. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Полковник запаса Ходарёнок: "Военная помощь США Украине — очень хитрая ширма"

Эксперт заметил, что повидал немало всяких данных, но такого грандиозного "распила" припомнить не может. Сорок миллиардов звучит внушительно, но на деле военная помощь США является очень хитрой ширмой, считает он.

По словам эксперта, почти четыре миллиарда долларов, выделенных на "разведывательную поддержку", получат американские компании, которые и так снабжают ВСУ разведданными примерно восемь лет.

Также непонятно, причём здесь продовольствие и помощь другим странам, на которые выделяется 4,4 миллиарда. В США дефицит детских смесей, а они тут про продовольствие рассказывают, отметил журналист. Он добавил, что речь всё-таки, видимо, про то, чтобы вывезти зерно с Украины.

"И последний нюанс. Скажем, заезжает на Украину группа военных советников, что-то там исследует и выдаёт пакет рекомендаций. Это действо может запросто стоить 500 миллионов и будет вписано в графу "военная помощь". И отследить, куда в реальности ушли средства, невозможно", — заключил военный эксперт.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу сша россия украина
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