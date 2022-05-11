Ходарёнок: ленд-лиз США для Киева — показатель критической ситуации для ВСУ

В новости о том, что палата представителей США одобрила выделение Украине ленд-лиза в размере почти 40 млрд долларов на поставки вооружений и гуманитарные нужды есть два момента: плохой и хороший. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Плохое — это то, что такие огромные деньги (размер помощи составляет 5% от всего годового военного бюджета США) Америка направляет на поставки реально большого числа вооружений, военной и спецтехники Украине, считает эксперт. И это, конечно, не может не повлиять на характер боевых действий, добавил он.

По его мнению, России следует откорректировать подходы к сбережению транспортной и топливо-энергетической инфраструктуры Незалежной. Её уничтожение позволит сорвать оперативность доставки заморского вооружения, возможно, сведя на нет его объём, полагает журналист.

Но хорошо, по его словам, то, что "волк показал свои зубы на всю длину". И теперь у самых ярых сторонников якобы открытого нам "цивилизованного" западного мира во главе с США не останется сомнений, что против России ведут войну руками Украины именно Соединённые Штаты.

Кроме того, столь огромный вброс денег в войну со стороны Америки говорит о том, что их военные советники и аналитики оценивают ситуацию для ВСУ на данный момент как критическую. И это уже экстренные шаги со стороны США, чтобы заткнуть образовавшуюся дымящуюся дырку в перспективах, заключил военный эксперт.