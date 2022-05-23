WSJ: американский спецназ будет охранять посольство США в Киеве

Вашингтон собирается отправить в Киев своё подразделение спецназа, перед которым будет стоять одна-единственная важная задача - охрана посольства США от "нападения России".

"Администрация стремится сбалансировать обеспокоенность Госдепа по поводу того, что надежная, заметная система безопасности в посольстве может спровоцировать президента России Владимира Путина, для чего понадобится сдерживание потенциального нападения на американский персонал и достаточное количество сил, чтобы забрать их, если боевые действия снова начнутся в Киеве", — сказано в материале американского издания The Wall Street Journal.

Уточняется, что президент США Джо Байден ещё не ознакомлен с этим предложением, но в случае его одобрения американские войска будут использованы на Украине только для охраны и защиты посольства, которое, как заявляют в Вашингтоне, находится "в пределах досягаемости российских ракет".

Ранее американский сенатор Митт Ромни призвал США нанести разрушительный ответный удар в том случае, если от РФ будет исходить ядерная угроза. Он предложил "оптимально разработать" все возможные варианты и заручиться поддержкой союзников США по НАТО, если события примут такой оборот.