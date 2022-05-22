Пользователи Twitter прокомментировали недавний пост президента Украины Владимира Зеленского о военной поддержки со стороны западных стран. Глава Незалежной выразил свою благодарность президенту США Джо Байдену за выделенные Киеву 40 миллиардов долларов. Также Зеленский подчеркнул, что с нетерпением ждёт "новую мощную поддержку" со стороны Запада.
Пользователи Сети возмутились заявлению Зеленского и отметили, что Украина в скором времени обанкротится и объявит дефолт по кредитам.
"Зеленскому заплатят, и он сможет купить ещё один дом в Белизе, а мы получим на 40 миллиардов меньше на образование, здравоохранение и инфраструктуру", — размышляет пользователь под ником AlexHdez.
Комментатор Mark Frascone отметил, что американцы не хотят конфликта. По его мнению, боевые действия закончатся сразу же, как только США перестанут поставлять на Украину вооружение.
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Вместе адмиралом США в отставке сложили оружие и инструкторы НАТО.