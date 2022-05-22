Экс-посол США Макфол: Украине врали, что собираются принять в НАТО

Вашингтон долгое время обманывал киевские власти, обещая принять Украину в НАТО, заявил посол США в России Майкл Макфол.

Во время политических дебатов The Munk Debate в прямом эфире дипломат честно признался, что Соединенные Штаты долгое время лгали Киеву.

Ведущий был ошарашен подобной откровенностью: "То есть дипломаты врали?"

"Да! Да! Таков реальный мир! Ребята, ну серьёзно!", — со смехом ответил Макфол.

Восемь лет назад Верховная Рада решила вычеркнуть из Конституции страны положение о внеблоковом статусе Украины, а позже и вовсе официально закрепила в основном законе курс на интеграцию в Евросоюз и Североатлантический альянс. Уже тогда многие эксперты предупреждали, что присоединение к военному блоку может занять несколько десятилетий.