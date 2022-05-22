Вашингтон долгое время обманывал киевские власти, обещая принять Украину в НАТО, заявил посол США в России Майкл Макфол.
Во время политических дебатов The Munk Debate в прямом эфире дипломат честно признался, что Соединенные Штаты долгое время лгали Киеву.
Ведущий был ошарашен подобной откровенностью: "То есть дипломаты врали?"
"Да! Да! Таков реальный мир! Ребята, ну серьёзно!", — со смехом ответил Макфол.
Восемь лет назад Верховная Рада решила вычеркнуть из Конституции страны положение о внеблоковом статусе Украины, а позже и вовсе официально закрепила в основном законе курс на интеграцию в Евросоюз и Североатлантический альянс. Уже тогда многие эксперты предупреждали, что присоединение к военному блоку может занять несколько десятилетий.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Вместе адмиралом США в отставке сложили оружие и инструкторы НАТО.