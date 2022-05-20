Посол Мельник: Украину могут включить в НАТО после окончания боевых действий

Украина может войти в состав Североатлантического альянса сразу после урегулирования конфликта на территории государства. Об этом заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

По его словам, НАТО сейчас является "единственным якорем безопасности". Однако он добавил, что Украина не в силах присоединиться к военному блоку в разгар российской спецоперации.

"Процесс расширения НАТО продолжится, Украина присоединится к этому альянсу. Считаю, это может произойти быстрее, чем некоторые думают", — сказал Мельник в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Ранее посол Украины раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за задержки с поставками тяжёлых вооружений для ВСУ. Он предположил, что руководство ФРГ сознательно не хочет поставлять военную технику Киеву.

Дипломат подчеркнул: власти Германии, скорее всего, ждут перемирия между РФ и Украиной, чтобы "отпала необходимость в смелых решениях".