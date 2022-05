Блинкен посветил Путину строчки из песни Тейлор Свифт: "Не будем вместе"

Выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если бы у него была гитара, он бы спел песню американской певицы Тейлор Свифт "We are never ever getting back together" и посветил её президенту России Владимиру Путину.

Так, Блинкен отшутился на вопросы об отношениях с российской стороной.

"К сожалению, моя команда не позволила мне принести мою гитару, чтобы посвятить исполнение песни "We are never ever getting back together" (Мы никогда больше не будем вместе. — Прим. ред.) президенту Путину", — заявил Блинкен.

Однако потом госсекретарь оговорился, что подобный поступок стал бы недипломатичным и "кринжовым". И порадовался, что всё же пришёл без гитары.

"Кстати, с каких пор слово "cringe" (глагол со значением "съёживаться, испытывать неловкость" — Прим. ред.) стало прилагательным?", — резюмировал Блинкен.