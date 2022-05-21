Жители Донецка призвали расстрелять или отправить в Сибирь пленных с "Азовстали"

Жители Донецка призвали отправить пленных украинских боевиков с "Азовстали" строить города в Сибири или расстрелять. Горожане назвали их преступниками, которые должны ответить за убийства жителей Донбасса.

"Я думаю, все знают, как их наказать — в Сибирь города строить, а там как пойдёт, может, сами помрут", — сказала жительница Донецка Telegram-каналу "Донбасс сейчас". "Как при Сталине — расстрелять", — заявил другой молодой человек.

Все опрошенные каналом граждане ДНР отметили недопустимость освобождения пленённых боевиков. Преступники должны быть допрошены следователями, осуждены и направлены на различные тяжёлые работы, заявили горожане, добавив, что это будет самым мягким наказанием.

Накануне Минобороны России сообщило о выходе из блокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе последней группы боевиков из 531 человека. Всего с 16 мая в плен сдались более 2,4 тыс. украинских националистов и военнослужащих ВСУ, находившихся на заводе.