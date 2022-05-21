EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Камиль Джабраилов

Жители Донецка призвали расстрелять или отправить в Сибирь пленных с "Азовстали"

Мир

Жители Донецка призвали отправить пленных украинских боевиков с "Азовстали" строить города в Сибири или расстрелять. Горожане назвали их преступниками, которые должны ответить за убийства жителей Донбасса.

Жители Донецка призвали расстрелять или отправить в Сибирь пленных с "Азовстали"

"Я думаю, все знают, как их наказать — в Сибирь города строить, а там как пойдёт, может, сами помрут", — сказала жительница Донецка Telegram-каналу "Донбасс сейчас".

"Как при Сталине — расстрелять", — заявил другой молодой человек.

Все опрошенные каналом граждане ДНР отметили недопустимость освобождения пленённых боевиков. Преступники должны быть допрошены следователями, осуждены и направлены на различные тяжёлые работы, заявили горожане, добавив, что это будет самым мягким наказанием.

Накануне Минобороны России сообщило о выходе из блокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе последней группы боевиков из 531 человека. Всего с 16 мая в плен сдались более 2,4 тыс. украинских националистов и военнослужащих ВСУ, находившихся на заводе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сибирь донецк иосиф сталин
Sberbank
Новости
WP: В пакет военной помощи Украине могут войти американские ЗРК Patriot
ВС России уничтожили партию американского оружия для ВСУ
Отсутствие идеологии и трусость Киев пытается заместить тяжёлыми наркотиками
Жители Донецка призвали расстрелять или отправить в Сибирь пленных с "Азовстали"
Ходаковский: "На допросе кто-то продемонстрировал убеждённость, но — не азовцы"
Политолог Крутаков: нужно брать Одессу под контроль — это выход Дуная
Bloomberg: "Спецоперация сохранила пост Борису Джонсону, косившему под Черчилля"
YLE: финны вынуждены воровать бензин и дизель из-за цен на топливо
Сдавшийся в плен комбриг Сергей Волына рассказал об иностранцах на "Азовстали"
Fox News: Турция — секретное оружие России внутри НАТО
Популярное
Общество
Daily Mail: британцы больше не хотят жить под одной крышей с украинцами

Украинские семьи, прибывающие в Великобританию, всё чаще оказываются бездомными после ссор с хозяевами домов.

Daily Mail: британцы больше не хотят жить под одной крышей с украинцами
Куксенкова: Командир "Азова"* Прокопенко "Редис" вышел с "Азовстали" и сдался
Силовые структуры
Куксенкова: Командир "Азова"* Прокопенко "Редис" вышел с "Азовстали" и сдался
Силовые структуры
Леонков сообщил об уничтожении ВС РФ завезённого на Украину оружия НАТО
Мир. Новости мира
Депутат Шеремет: армия РФ сорвала планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря
Игорь Буккер Олаф Шольц Украине: в ЕС не примем, но денег на оружие дадим Игорь Буккер Любовь Степушова Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим Любовь Степушова Людмила Черткова Сдача Паламара в плен стала "Калиной Шрёдингера" Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Глава Минобороны Израиля Ганц объявил о поставках вооружения на Украину
Силовые структуры
Ходаковский: "Боевики перед выходом уничтожают взрывчаткой нечто для них ценное"
Федутинов предположил, что Шойгу анонсировал поставку БПЛА "Альтиус" в войска РФ
Силовые структуры
Федутинов предположил, что Шойгу анонсировал поставку БПЛА "Альтиус" в войска РФ
Последние материалы
Жители Донецка призвали расстрелять или отправить в Сибирь пленных с "Азовстали"
Ходаковский: "На допросе кто-то продемонстрировал убеждённость, но — не азовцы"
Политолог Крутаков: нужно брать Одессу под контроль — это выход Дуная
Bloomberg: "Спецоперация сохранила пост Борису Джонсону, косившему под Черчилля"
YLE: финны вынуждены воровать бензин и дизель из-за цен на топливо
Сдавшийся в плен комбриг Сергей Волына рассказал об иностранцах на "Азовстали"
Fox News: Турция — секретное оружие России внутри НАТО
Зеленский продолжает называть эвакуацией сдачу в плен командиров "Азова"*
Клинтон уличили в ложных вбросах против Трампа и Альфа-банка
Страна.ua: законопроект о лишении гражданства за "побег с Украины" развалился
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников