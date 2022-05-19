Пушилин: больше половины украинских боевиков с "Азовстали" сдались в плен

Уже больше половины украинских боевиков, укрывавшихся на мариупольском заводе "Азовсталь", покинули территорию комбината. Об этом сообщил руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, националисты выходили с белым флагом и сдавались в российский плен. Он отметил, что все они сложили оружие.

"Больше половины уже вышли, абсолютно точно", — сказал Пушилин.

18 мая делегации МККК и представители Киева проверили условия содержания сдавшихся в плен украинских боевиков. Специалисты убедились, что РФ не нарушает Женевскую конвенцию.

Ранее певец и блогер Юрий Лоза предложил задействовать пленных бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в восстановлении Мариуполя.

"Не всех, конечно, особо оголтелых надо судить по законам военного времени", — высказался музыкант.

Ожидается, что в четверг, 19 мая, оставшаяся часть боевиков покинет "Азовсталь".