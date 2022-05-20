В Чехии отстранили доцента из-за чтения на лекции словацкой книги о Евромайдане

Доцент Пардубицкого университета в Чехии Милан Явурек отстранён от работы из-за его пророссийской позиции, сообщает Seznam Zprávy. По данным издания, он принёс на лекцию книгу словацких авторов о намерении Запада развалить Украину.

По информации Seznam Zprávy, на Явурека пожаловался один из студентов, который утверждает, что преподаватель дважды выражал свою пророссийскую позицию.

Как уверяет молодой человек, за день до начала российской спецоперации на Украине, доцент говорил со студентами о событиях 2014 года на Украине и пытался убедить их в том, что переворот был выгоден Западу. Позднее Явурек ещё раз выражал свою пророссийскую позицию на лекции, заявил учащийся.

При этом сам доцент рассказал, что в конце февраля приносил на занятие книгу словацких авторов "Война в тени Майдана: правда об украинском конфликте" и прочитал из неё несколько страниц. По его словам, в них говорилось о необходимости рассматривать события с разных точек зрения.

"Я не делюсь своими взглядами публично. Я всегда говорю студентам, что они должны думать и формировать собственное мнение", — сказал преподаватель.

По данным Seznam Zprávy, руководство Пардубицкого университета запретило Явуреку контактировать со студентами и намерено расторгнуть с ним контракт.

Книга "Война в тени Майдана: правда об украинском конфликте" была написана тремя словацкими авторами. В ней утверждается, что страны Запада намерены разрушить Украину по тому же сценарию, что в своё время и Югославию.