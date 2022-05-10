Чехия заняла место России в Совете ООН по правам человека

Чехия стала частью Совета ООН по правам человека. Соответствующее решение приняла Генеральная Ассамблея организации.

Известно, что Чехия заняла в СПЧ ООН место России. За единственного кандидата проголосовали 157 представителей Генассамблеи. Предположительно, Прага будет входить в состав Совета организации до 31 декабря следующего года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не станет принимать участие в специальной сессии СПЧ ООН по конфликту на Украине. Дипломат назвала данное мероприятие "очередным ангажированным шоу".