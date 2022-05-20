Финская Gasum: 21 мая "Газпром" прекратит поставки газа в Финляндию

Финская компания Gasum сообщила, что утром 21 мая "Газпром" перестанет поставлять газ в Финляндию. На сайте организации указано точное время — 07:00.

Таким образом, Финляндия отказалась оплачивать рублями российское "голубое топливо". Эксперты отмечают, что газовой инфраструктуры страны, базирующейся на эстонском газопроводе и терминалах СПГ, будет недостаточно для замены российского газа. Чтобы решить эту проблему, Gasum будет искать других поставщиков и заключать с ними контракты на поставки по газопроводу Balticconnector. При этом финны признают, что пропускная способность Balticconnector невысока, поэтому вопрос замены российского энергоресурса не удастся решить просто и безболезненно.

Финская государственная энергокомпания Gasum Oy специализируется на импорте и продаже природного газа, а также ветровой энергии. У Gasum есть 17 предприятий, которые перерабатывают биогаз в Финляндии и Швеции. Компания считается самым крупным переработчиком биоразлагаемых отходов в странах Северной Европы.