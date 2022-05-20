GT: заявки в альянс Финляндии и Швеции обнажают "новые трещины" в НАТО

Разногласия на фоне подачи заявки в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией, "дали трещину" в НАТО, считают китайские аналитики. Как минимум две страны-участницы блока резко отвергли возможность блокового статуса для кандидатов.

Речь идёт о заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что Анкара не поддержит финнов и шведов в заявке и протестует против вступления стран в альянс. Аналогичное заявление сделали и хорватские власти.

"Чем агрессивнее будет расширяться НАТО, тем больше трещин внутри организации обнажится", — пишет Global Times. — Они думают, что их безопасность гарантирована после их вступления в НАТО, но это приведёт лишь к обострению конфликта между НАТО и Россией — результат, который будет стимулировать возможность более широкий кризис или даже конфликт в Европе".

Как подчеркнули аналитики, под давлением самого альянса и Вашингтона находятся и кандидаты на вступление в НАТО. Чем больше расширяется блок, тем меньше остаётся "безопасной Европы", резюмировали авторы.