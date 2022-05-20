Блинкен: РФ сама отказалась вступать в НАТО в 90-х — "Мы не хотим нападать"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Североатлантического альянса не было и нет агрессивных намерений в отношении России. Как подчеркнул политик, российская сторона сама не захотела вступить в НАТО, когда "предлагали".

Речь идёт о 90-х годах, подчеркнул госсекретарь.

"Страны объединяются, чтобы убедиться, что в случае нападения на одну из них все остальные вмешаются и защитят эту страну. Вот о чём речь. У него (Альянса. — Прим.ред) нет агрессивных намерений против России. Он никогда не нападал на Россию, он не нападёт на Россию. В его планы не входит нападать на Россию", — говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

Как подчеркнул Блинкен, НАТО — оборонительный альянс и никто не планирует применять силы блока против России, несмотря на ситуацию в Незалежной.