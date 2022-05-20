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Автор Юлия Миленина

Сенатор Пушков: Запад вынужден принять новую реальность на Украине

Мир

Западные политики стали всё чаще призывать урегулировать ситуацию на Украине путём предоставления ей нейтрального статуса вне НАТО и создания автономии в Донбассе, сообщил сенатор Алексей Пушков.

Сенатор Пушков: Запад вынужден принять новую реальность на Украине

По его словам, Москва на протяжении последних нескольких лет выступала с такими же предложениями, однако США и их партнёры отказывались обсуждать эти идеи. Как пояснил политик, теперь они предлагают вернуться на полгода назад. Однако Пушков считает, что "поезд истории уже ушёл", а ситуация в мире кардинально изменилась.

На положение дел, отметил сенатор, сейчас влияют санкции, введённые против РФ, курс Швеции и Финляндии на присоединение к НАТО и фактическое изменение государственного устройства Украины.

Он добавил, что Запад сильно опаздывает в своём восприятии хода событий, но в конечном итоге США и другие страны примут новую реальность на Украине.

"Потом они оказываются вынуждены подчиниться новой реальности — не той, в которой живут, а той, которая опережает их мысли и действия", — заключил Пушков.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато швеция донбасс украина финляндия алексей пушков
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