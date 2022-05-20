CNN: представитель Пентагона Кирби покинет должность из-за Украины

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби вскоре сменит место работы на Белый дом, сообщают иностранные СМИ. Согласно информации, он займёт должность высокопоставленного специалиста по связям с общественностью.

Как подчеркнули журналисты, заниматься Кирби будет внешней политикой.

"Кирби, как ожидается, возьмёт на себя роль старшего специалиста по внешнеполитическим связям с Советом национальной безопасности. Главный представитель Пентагона стал видным лицом администрации на фоне вторжения России на Украину", — передаёт CNN.

Кроме того, Кирби будет иногда "замещать" официального пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая, в свою очередь, недавно сменила на этом посту Джен Псаки. Как подчеркнули журналисты, пока непонятно, повысили Кирби или всё же понизили.