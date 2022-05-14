Пентагон: помощь Киеву нужно согласовать до 19 мая, иначе поставки прервутся

Если Сенат не примет дополнительную помощь Украине в размере 40 миллиардов долларов до 19 мая, то поставки оружия США Киеву могут прерваться, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, промедление с согласованием как минимум навредит логистической цепочке, а как максимум может её прервать.

"19 мая — это день, когда мы действительно, без дополнительных полномочий, у нас не будет возможности отправлять новые материалы", — сказал Кирби на брифинге. — К 19 мая это начнёт влиять на нашу способность бесперебойно оказывать помощь".

Как подчеркнул Кирби, денег на помощь Украине осталось не так много и в случае, если новый пакет помощи не примут в ближайшее время, Пентагон лишится полномочий поставлять оружие Киеву.

"(Времени. — Прим. ред.)до конца мая и у меня не будет никаких дополнительных полномочий, на которые можно было бы опереться", — резюмировал представитель военного ведомства.

По какой причине была выбрана дата именно 19 мая, Кирби не уточнил.