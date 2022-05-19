Эрдоган: Турция уведомила НАТО, что скажет "нет" членству Финляндии и Швеции

Анкара проинформировала лидеров стран, входящих в НАТО, что скажет "нет" вступлению Швеции и Финляндии в альянс. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул: Турция по-прежнему выступает против расширения военного блока. Глава государства отметил, что не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды. Как пояснил турецкий лидер, Анкара будет решительно продолжать ранее намеченную политику по НАТО.

"Мы передали партнёрам, что скажем "нет" членству Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе, продолжим наш путь в этом же направлении", — сказал Эрдоган на встрече с молодёжью.

Президент Турции также добавил, что его страна не собирается отказываться от российского газа. На следующий год, указал Эрдоган, планируется запустить совместный с РФ проект АЭС "Аккую".

"Это для нас стратегический вопрос, стратегические отношения", — заключил он.