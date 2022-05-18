19fortyFive: Россия обучает дельфинов и тюленей "шпионажу и защите кораблей"

Российские военные занимаются дрессировкой дельфинов, китов и тюленей в целях научить животных шпионить за "врагом" и защищать военные корабли, заявили американские аналитики. По их мнению, каждый вид используют под определённую задачу.

Так, согласно информации, дельфины якобы прекрасно подходят для разведки. Их оснащают камерами для "ведения морского шпионажа".

"Они обучаемы и умны. Они могут посылать звуковые волны для поиска таких объектов, как взрывчатые вещества. Дельфины могут нырять на сотни футов под воду и быстро возвращаться на поверхность", — цитирует выводы американских экспертов 19fortyFive.

Но по мнению аналитиков, дельфинов можно задействовать не во всех акваториях. Так, к примеру, в Арктике теплолюбивые животные с "боевой задачей" вряд ли справятся. Поэтому на помощь российским военным якобы приходят киты и тюлени.

"Россия также должна защищать военно-морские базы в Арктике, а здесь тепловодные дельфины действовать не могут. Итак, военные обратились к белухам и тюленям, которые могут лучше плавать в холодной воде в течение ограниченного времени", — резюмировали авторы.