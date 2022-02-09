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Автор Игорь Рябов

США боятся тактического ядерного оружия России — 19Fortyfive

Мир

Американский офицер Брент Иствуд написал статью для издания 19Fortyfive, в которой рассказал, какое преимущество есть у России перед НАТО.

США боятся тактического ядерного оружия России — 19Fortyfive

Он назвал настоящей головоломкой для Запада российские тактические ядерные бомбы.

"У русских на вооружении около двух тысяч таких снарядов, у американцев — всего двести, сто из них развернуты в Европе, остальные хранятся дома. У них десятикратное преимущество", — заявил военный армии США.

Иствуд отметил, что тактические ядерные бомбы могут изменить ход широкомасштабной войны. Эксперты сходятся во мнении, что наличие у России большого количества маломощных ядерных снарядов создаёт перевес в пользу Москвы. Тем не менее, эти бомбы вряд ли когда-нибудь будут использоваться в боевых целях, поскольку они нужны больше для сдерживания Североатлантического альянса, подчеркнул обозреватель.

Ранее издание Forbes сообщило, что Россия развернула в Калининградской области гиперзвуковую ракету "Кинжал" из-за вмешательства НАТО в планы Кремля на Украину.

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