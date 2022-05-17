EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Япония надеется заменить российский газ атомной энергией

Мир

Альтернативой российскому газу может стать атомная энергия, заявил глава профильного подразделения Mitsubishi Heavy Industries в Японии Акихито Като.

Япония надеется заменить российский газ атомной энергией

Он заметил, что переход на атомную энергию снизит зависимость от энергоносителей из РФ, пишет oilcapital.ru, ссылаясь на Financial Times.

"В будущем импортировать топливо из России может быть непросто. Люди понимают, что до тех пор, пока мы ввозим сырьё из-за рубежа, всегда будет существовать страх нестабильности", — высказался Като.

Таким образом, японцы рассматривают возможность возобновить работу АЭС.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио намерен ввести дополнительные ограничения против Москвы в ответ на российские санкции. Как подчеркнул политик, они "не потерпят возмущения России". Кисида уточнил, что позицию Японии поддерживают и страны "Большой семёрки".

Кроме того, до этого уже отмечалось, что в Евросоюзе рассматривают возможность сотрудничества со странами африканского региона в контексте поставок газа. Согласно информации, европейские государства намерены заместить импорт энергоносителей из России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия япония
Sberbank
Новости
Итальянцы подрались в эфире телешоу из-за "отмены" русской культуры
Из-за сдачи "Азова"* Киев запустил серию информационных атак
Шольц и Зеленский назвали условия мирного урегулирования: вывод российских войск
Экс-депутат Кива рассказал о казнённых на Украине противниках нацизма
Пленные боевики "Азова"* уже переправлены на территорию России
Боке требует от Макрона объяснений за оружие из Франции у неонацистов "Азова"*
Стешин: "Азовцы"* разминируют выход для раненых с "Азовстали"
Симоньян сравнила пропаганду Киева с гитлеровской Германией
Ударные вертолёты ВКС РФ уничтожают позиции ВСУ у Северодонецка
Ходарёнок о выходе бойцов ВСУ к российской границе: "Я давно так не смеялся"
Популярное
Силовые структуры
Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"

Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".

Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Мир. Новости мира
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Силовые структуры
По новой информации, около 300 боевиков вышли с "Азовстали"
Силовые структуры
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Любовь Степушова США решили санкционировать пол-Африки за сотрудничество с Россией Любовь Степушова Людмила Черткова Россия спасает Украину от голода, блокируя вывоз зерна Людмила Черткова Усам Оздемиров Коллективное сумасшествие Запада может привести к третьей мировой Усам Оздемиров
Силовые структуры
МВД ЛНР: 16 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в котле под Северодонецком
Формула небес
Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Мир. Новости мира
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Последние материалы
Симоньян сравнила пропаганду Киева с гитлеровской Германией
Ударные вертолёты ВКС РФ уничтожают позиции ВСУ у Северодонецка
Ходарёнок о выходе бойцов ВСУ к российской границе: "Я давно так не смеялся"
Протеже Беглова Кононов оказался под судом
В Подмосковье взорвался противотанковый гранатомёт из Донбасса
Япония надеется заменить российский газ атомной энергией
Боец ДНР высказался о попытке Киева приукрасить сдачу "Азова"*
Сладков: "На "Азовстали" находятся трое наших пленных"
Баранец "восхитился" гаубицами США без систем наведения для ВСУ: "Браво, браво!"
Баширов: Зеленский находится под усиленной охраной иностранных бодигардов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников