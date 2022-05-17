Япония надеется заменить российский газ атомной энергией

Альтернативой российскому газу может стать атомная энергия, заявил глава профильного подразделения Mitsubishi Heavy Industries в Японии Акихито Като.

Он заметил, что переход на атомную энергию снизит зависимость от энергоносителей из РФ, пишет oilcapital.ru, ссылаясь на Financial Times.

"В будущем импортировать топливо из России может быть непросто. Люди понимают, что до тех пор, пока мы ввозим сырьё из-за рубежа, всегда будет существовать страх нестабильности", — высказался Като.

Таким образом, японцы рассматривают возможность возобновить работу АЭС.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио намерен ввести дополнительные ограничения против Москвы в ответ на российские санкции. Как подчеркнул политик, они "не потерпят возмущения России". Кисида уточнил, что позицию Японии поддерживают и страны "Большой семёрки".

Кроме того, до этого уже отмечалось, что в Евросоюзе рассматривают возможность сотрудничества со странами африканского региона в контексте поставок газа. Согласно информации, европейские государства намерены заместить импорт энергоносителей из России.