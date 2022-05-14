Глава "Молдовагаза": Молдавия платит за российский газ в евро, а не рублях

С начала мая Молдавия платит за поставки российского газа в евро, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. По его словам, транзакции осуществляются согласно действующим контрактам.

Как подчеркнул Чебан, слухи о том, что Молдавия закупает голубое топливо за рубли неправда. Глава компании уточнил, что страна перешла на евро, в соответствии с требованиями Москвы.

"С 1 мая мы платим в евро. Уже платежи идут в евро. Мы не платим в рублях", — пояснил Чебан в эфире телеканала RTR Moldova.

Такой способ оплаты поставок был выбран по причине того, что Молдавия не входит в российский список недружественных стран и может осуществлять закупку топлива за евро.