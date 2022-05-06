Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио намерен ввести дополнительные ограничения против Москвы в ответ на российские санкции. Как подчеркнул политик, они "не потерпят возмущение России".
Кисида уточнил, что позицию Японии поддерживают и страны "Большой семёрки".
"Япония вместе с другими странами "Большой семёрки" не потерпит возмущения России, а Япония поддерживает Украину", — цитирует премьера Японии CNN.
Так, согласно информации новый пакет ограничений, как контрмера, предусматривает "замораживание активов ещё около 140 физических лиц и некоторых российских банков". Ранее Pravda.Ru цитировала заявление властей Японии о том, что в стране сочли "неприемлемыми" российские санкции против 63 граждан страны, в том числе и запрет на въезд в Россию самому Кисиде.
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