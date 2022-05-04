Россия запретила въезд премьеру Японии Кисиде

Представители МИД России сообщили, что власти запретили посещать страну главе правительства Японии Фумио Кисиде и министру иностранных дел Есимасе Хаяси. Также в "чёрным списке" оказались руководители других ведомств государства.

По словам российских дипломатов, Токио угрожает РФ и распространяет о ней дезинформацию. Антироссийскую риторику поддерживают местные журналисты и эксперты, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны", — написали на официальном сайте МИД России.

Ранее посол РФ в Японии с 1996 по 2003 год Александр Панов в разговоре с Pravda.Ru объяснил, почему Токио изменил политику в отношении Москвы. По словам специалиста, это случилось из-за нового премьер-министра.